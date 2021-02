Sci alpino, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Bansko: in programma due giganti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Anche per gli uomini non c’è neppure il tempo di rifiatare dopo la conclusione dei Mondiali di sci alpino di Cortina, in quanto incombe la Coppa del Mondo: per la terza volta nella storia del circuito maggiore il settore maschile gareggerà a Bansko, in Bulgaria. Sono in programma due slalom giganti: si ritornerà nella località con gli uomini dopo le tappe del 2012, quando fu secondo Massimiliano Blardone, e del 2019. Sia sabato 27 che domenica 28 febbraio le due manche scatteranno alle 10.00 ed alle 13.00 ora italiana. A rappresentare l’Italia in pista saranno otto atleti, ovvero Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Alex Hofer e Manfred Moelgg. Prima delle Finali è in programma un altro gigante a ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Anche per gli uomini non c’è neppure il tempo di rifiatare dopo la conclusione dei Mondiali di scidi Cortina, in quanto incombe ladel: per la terza volta nella storia del circuito maggiore il settore maschile gareggerà a, in Bulgaria. Sono indue slalom: si ritornerà nella località con gli uomini dopo le tappe del 2012, quando fu secondo Massimiliano Blardone, e del 2019. Sia sabato 27 che domenica 28 febbraio le due manche scatteranno alle 10.00 ed alle 13.00 ora italiana. A rappresentare l’Italia in pista saranno otto atleti, ovvero Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Alex Hofer e Manfred Moelgg. Prima delle Finali è inun altro gigante a ...

Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - _Carabinieri_ : La Bandiera italiana, “scortata” dall’Arma dei #Carabinieri, svetta su @cortina2021, a conclusione dei Campionati d… - Coninews : Tricolore in volo sopra Cortina. ?????? Le immagini della cerimonia di chiusura della 46ª edizione dei Mondiali di s… - sportface2016 : #Sci alpino, Coppa del Mondo #Bansko2021: i convocati per il gigante maschile - zazoomblog : Sci alpino le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val di Fassa dedicata alla velocità -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Un paese senza il Ministro allo sport Parliamo un po' di sport. La nazionale iraniana femminile di sci alpino ha un'allenatrice donna, tale Samira Zargari e, a pensare la condizione in cui vivono le donne da quelle parti, potrebbe essere un bel passo avanti. Potrebbe, ma non è così. Infatti la ...

Sci alpino femminile, riparte la Coppa del mondo: tre gare di velocità a Passo San Pellegrino Archiviato il Mondiale di Cortina 2021, riprende la Coppa del mondo femminile con una tre giorni di velocità sulla pista "La Volata" di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa. Il programma prevede la ...

Sci alpino, Coppa del Mondo Val di Fassa 2021: programma, orari, tv, streaming. In calendario 2 discese e 1 superG OA Sport Sci alpino, Coppa del Mondo Bansko 2021: i convocati per il gigante maschile La Fisi ha diramato l’elenco degli atleti convocati per il gigante maschile nella Coppa del Mondo di Bansko 2021. Si tratta di un doppio appuntamento in programma per sabato 27 e domenica 28 febbraio, ...

La voce di Schwazer dopo l’assoluzione I mondiali di biathlon di Pokljuka e quelli di sci alpino di Cortina, il calcio italiano e sloveno e il caso del marciatore italiano nella puntata di Zona Sport.

Parliamo un po' di sport. La nazionale iraniana femminile diha un'allenatrice donna, tale Samira Zargari e, a pensare la condizione in cui vivono le donne da quelle parti, potrebbe essere un bel passo avanti. Potrebbe, ma non è così. Infatti la ...Archiviato il Mondiale di Cortina 2021, riprende la Coppa del mondo femminile con una tre giorni di velocità sulla pista "La Volata" di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa. Il programma prevede la ...La Fisi ha diramato l’elenco degli atleti convocati per il gigante maschile nella Coppa del Mondo di Bansko 2021. Si tratta di un doppio appuntamento in programma per sabato 27 e domenica 28 febbraio, ...I mondiali di biathlon di Pokljuka e quelli di sci alpino di Cortina, il calcio italiano e sloveno e il caso del marciatore italiano nella puntata di Zona Sport.