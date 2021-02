Pasqua rossa come Natale? E’ ipotesi lockdown mentre arriva il nuovo dpcm (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non sembra migliorare affatto la situazione sanitaria che, anzi, nelle ultime settimane ha subito un ulteriore peggioramento.Negli ultimi giorni, infatti, è stato registrato un notevole incremento di casi di Covid-19, causato dalla diffusione della nuova variante proveniente dal Regno Unito. Solo nell’ultimo fine settimana sono stati registrati 43.862 nuovi casi: 15.479 venerdì, 14.931 sabato e 13.452 nella giornata di ieri. Secondo i dati dell’Iss il 50% dei nuovi casi di Coronavirus sono riconducibili alla variante inglese. Numeri, questi ultimi, che fanno preoccupare, soprattutto se raffrontati con quelli della scorsa settimana, rispetto alla quale i contagi in più sono stati 38.505 Verso la stretta sulle regioni: cosa prevede il nuovo dpcm Questi dati rappresentano un “notevole” cambio di passo: i casi positivi, infatti, avevano ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non sembra migliorare affatto la situazione sanitaria che, anzi, nelle ultime settimane ha subito un ulteriore peggioramento.Negli ultimi giorni, infatti, è stato registrato un notevole incremento di casi di Covid-19, causato dalla diffusione della nuova variante proveniente dal Regno Unito. Solo nell’ultimo fine settimana sono stati registrati 43.862 nuovi casi: 15.479 venerdì, 14.931 sabato e 13.452 nella giornata di ieri. Secondo i dati dell’Iss il 50% dei nuovi casi di Coronavirus sono riconducibili alla variante inglese. Numeri, questi ultimi, che fanno preoccupare, soprattutto se raffrontati con quelli della scorsa settimana, rispetto alla quale i contagi in più sono stati 38.505 Verso la stretta sulle regioni: cosa prevede ilQuesti dati rappresentano un “notevole” cambio di passo: i casi positivi, infatti, avevano ...

Sagittario101 : Io prevedo una Pasqua in zona rossa come a Natale a causa delle inesistenti varianti. La messinscena continua #DPCM - fabriz74 : Ma ha senso in zona rossa, gialla o arancione consentire le benedizioni di Pasqua @Pontifex_it? - stebellentani : @Miri9875 @repubblica Il discorso é semplice. Come a Roma e non solo hanno capito benissimo, le persone in casa non… - FedericoRossit4 : @Anaclet70799301 @MediasetTgcom24 sicuramente chiudono ora ma sarà una chiusura anche a pasqua (sicuramente rossa)… - SilvioPolizzi : @donato_valerio Ma in caso suggerisco uno forte a pasqua,per salvare l estate. Cmq l Italia sarà tutta in zona ross… -