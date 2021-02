“Luna Rossa deve fare come la Francia all’Eden Park” Vincere ad Hauraki è impossibile? La visione di Ainslie

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) 3 luglio 1994. Questa è una data che gli appassionati di sport in Nuova Zelanda si ricordano a memoria. Viene rimembrataun incubo ancora oggi, dopo ormai 27 anni. Quel giorno gli All Blacks vennero sconfitti dallanel loro tempio per eccellenza: l’Edendi Auckland. La Nazionale di rugby, sport nazionale per antonomasia a quelle latitudini, si dovette arrendere al cospetto dei Galletti, capaci di imporsi per 23-20 (a dire il vero la settimana prima i transalpini avevano espugnato il Lancasterdi Christchurch per 22-8, dunque quel successo non era poi tanto imprevedibile). Fu un’umiliazione per i padroni di casa, che da quello stadio erano usciti sconfitti in pochissime altre occasioni in precedenza. Giusto per rimanere nel secondo dopoguerra: 4 volte contro contro l’Australia (1986, 1978, 1955, ...