‘Live – Non è la D’Urso’, Maria Teresa Ruta si rifiuta di parlare con Filippo Nardi, lui replica: “Meriti un Oscar” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Filippo Nardi è stato espulso dal Grande Fratello Vip 5 a causa di Maria Teresa Ruta? No, in realtà è stato espulso proprio per alcune sue affermazioni decisamente poco eleganti, infelici e volgari nei confronti della gieffina. Eppure sembra avere nei suoi confronti qualcosa di irrisolto, sembra non aver mandato giù il rospo e sembra non nutrire particolare stima nei confronti della donna. A dimostrarlo, non ultimo, ieri sera a Live – Non è la D’Urso, quando ha sferrato parole decisamente dure nei confronti della donna: Sei stata una delle cause della mia eliminazione, indirettamente, ma lo sei stata. Io contro di te non ho nulla però devi ammetterlo. La Ruta, con lo spirito che la contraddistingue, ha evitato di rispondere alle critiche con altri attacchi e si è limitata a chiedere a ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 febbraio 2021)è stato espulso dal Grande Fratello Vip 5 a causa di? No, in realtà è stato espulso proprio per alcune sue affermazioni decisamente poco eleganti, infelici e volgari nei confronti della gieffina. Eppure sembra avere nei suoi confronti qualcosa di irrisolto, sembra non aver mandato giù il rospo e sembra non nutrire particolare stima nei confronti della donna. A dimostrarlo, non ultimo, ieri sera a Live – Non è la D’Urso, quando ha sferrato parole decisamente dure nei confronti della donna: Sei stata una delle cause della mia eliminazione, indirettamente, ma lo sei stata. Io contro di te non ho nulla però devi ammetterlo. La, con lo spirito che la contraddistingue, ha evitato di rispondere alle critiche con altri attacchi e si è limitata a chiedere a ...

