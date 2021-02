L' intelligenza artificiale che sbaglia di proposito per capire meglio gli umani

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ha fatto passi avanti incredibili nel corso degli ultimi anni. Ora ci aiuta nelle diagnosi mediche e a tenere sotto controllo la nostra salute, dà una mano alla polizia a trovare i criminali e, non ultimo, ci sconfigge inesorabilmente a scacchi o Go. Uno sviluppo forte e costante che mira verso l’eccellenza: si è sempre pensato che il computer dovesse aiutare l’uomo a raggiungere standard qualitativi inarrivabili per una persona comune. Siccome noi siamomo, chiediamo una mano alle macchine per correggere i nostri errori; per questo motivo il processo evolutivo dell’AI ha puntato sempre verso il raggiungimento della perfezione. Invece, adesso, un programma dista facendo qualche passo indietro provando a ...