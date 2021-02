La fiction Rai su Lolita Lobosco è la seconda che, in un mese, parla di donne che denunciano un falso stupro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Della fiction in onda su Rai 1 ieri sera ne avevamo già parlato, facendo un commento sulla base delle interviste all’attrice principale e del trailer. L’impressione è stata, in breve, che “Le indagini di Lolita Lobosco” potesse veicolare una serie di stereotipi annunciando la protagonista come una donna che esprime una «femminilità nuova, contemporanea, sfaccettata ma fuori da ogni stereotipo» – ha affermato Luisa Ranieri – ma proponendo, di fatti, una narrazione vecchia e sessista più adatta agli anni ’70 che al 2021 fatta di tacchi a spillo, quinta di reggiseno e una poliziotta che non potrà mai catturare un pubblico giovane. Salvo che, secondo gli ascolti, lo share è arrivato quasi al 32% con oltre 7 milioni di persone sintonizzate. Un successone, non c’è che dire, ma andando ad analizzare la trama della prima ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dellain onda su Rai 1 ieri sera ne avevamo giàto, facendo un commento sulla base delle interviste all’attrice principale e del trailer. L’impressione è stata, in breve, che “Le indagini di” potesse veicolare una serie di stereotipi annunciando la protagonista come una donna che esprime una «femminilità nuova, contemporanea, sfaccettata ma fuori da ogni stereotipo» – ha affermato Luisa Ranieri – ma proponendo, di fatti, una narrazione vecchia e sessista più adatta agli anni ’70 che al 2021 fatta di tacchi a spillo, quinta di reggiseno e una poliziotta che non potrà mai catturare un pubblico giovane. Salvo che, secondo gli ascolti, lo share è arrivato quasi al 32% con oltre 7 milioni di persone sintonizzate. Un successone, non c’è che dire, ma andando ad analizzare la trama della prima ...

