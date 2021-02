Il Cagliari esonera Eusebio Di Francesco

(Di lunedì 22 febbraio 2021)(ITALPRESS) – La notizia era nell’aria, ora arriva l’ufficialità:Dinon è più l’allenatore del. Poco dopo l’annuncio del ritorno di Stefano Capozucca nelle vesti di direttore sportivo, il club sardo comunica in una nota di aver sollevato il tecnico abruzzese “dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatoreCalzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità”.Ingaggiato a inizio agosto, Dipaga con l’esonero la sconfitta di venerdì ...

Ufficiale anche il ritorno di Stefano Capozucca come direttore sportivo Di: Redazione Sardegna Live Ora c'è anche l'ufficialità: Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del. " IlCalcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall'incarico di allenatore della prima squadra " si legge in un comunicato ufficiale " Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro