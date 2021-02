Grande Fratello Vip, panico in diretta: Alfonso Signorini terrorizzato abbandona lo studio (Di martedì 23 febbraio 2021) Attimi di panico nello studio del Grande Fratello Vip, con un Alfonso Signorini prima terrorizzato e poi arrabbiatissimo. Al centro di questi attimi concitati uno scherzo perpetrato ai suoi danni da Cristiano Malgioglio, che porta il conduttore a scappare dallo studio. Il suo ritorno in scena è nel segno della rabbia: lo scherzo non gli è piaciuto affatto. In studio c’è un “topo”: la fuga di Signorini Al Grande Fratello Vip le emozioni non finiscono mai e coinvolgono non soltanto i concorrenti nella Casa, ma anche i presenti in studio. Nel corso di questa puntata, in particolare, protagonista di attimi davvero concitati è stato nientemeno che Alfonso ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Attimi dinellodelVip, con unprimae poi arrabbiatissimo. Al centro di questi attimi concitati uno scherzo perpetrato ai suoi danni da Cristiano Malgioglio, che porta il conduttore a scappare dallo. Il suo ritorno in scena è nel segno della rabbia: lo scherzo non gli è piaciuto affatto. Inc’è un “topo”: la fuga diAlVip le emozioni non finiscono mai e coinvolgono non soltanto i concorrenti nella Casa, ma anche i presenti in. Nel corso di questa puntata, in particolare, protagonista di attimi davvero concitati è stato nientemeno che...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - wh4tsupg1rl : @noora60735380 non è regolare, perché anche a me sta sulle palle Dayane per tutto quello che ha detto, la morta del… - zorzando_stan : @Trafello2 Agente Trafello ti prego non ci: lasciare alla fine del: grande fratello -