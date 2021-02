GfVip | i pensieri di AndreaZelletta su Dayane svelati a Rosalinda

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Precisando di non fidarsi diMello, Andrea Zelletta ha voluto mettere in guardiaCannavò dalla modella brasiliana Gf Vip: Andrea Zelletta mette in guardiadasu Notizie.it.

federicalicata1 : RT @Iole_V: P: stanotte ho sognato Giuly e Leo . E subito il ricordo va a quando disse che aveva solo 2 pensieri, sempre Leo e Giuly ?? #pr… - Ivana69325464 : RT @Iole_V: P: stanotte ho sognato Giuly e Leo . E subito il ricordo va a quando disse che aveva solo 2 pensieri, sempre Leo e Giuly ?? #pr… - cinny86303992 : RT @Iole_V: P: stanotte ho sognato Giuly e Leo . E subito il ricordo va a quando disse che aveva solo 2 pensieri, sempre Leo e Giuly ?? #pr… - Fragian5 : RT @Iole_V: P: stanotte ho sognato Giuly e Leo . E subito il ricordo va a quando disse che aveva solo 2 pensieri, sempre Leo e Giuly ?? #pr… - hrdcrimar : RT @Iole_V: P: stanotte ho sognato Giuly e Leo . E subito il ricordo va a quando disse che aveva solo 2 pensieri, sempre Leo e Giuly ?? #pr… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip pensieri

avrei tantissime cose da dire ma isono ancora confusi e non chiari. Inutile dirvi che non ... le sue attenzioni, le sue carezze, la sua passione, il suo amore Grazie a tutti e a presto #...Ma non lascia trasparire molto a livello di sentimenti e di'. Nicolò parlando del fratello ... ...?? #pic.twitter.com/KOzXUD2N6M - Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2021 ...Paola Banegas ha dato adito ad un duro sfogo su Instagram contro il GF Vip: 'Fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane'.Gli inquilini si stanno godendo dei meritati momenti di relax prima di collegarsi con uno nuovo appuntamento di GFVIP Radio. Samantha e Zenga si ritrovano da soli in veranda e l’inquilino ne approfitt ...