Elisir, ospite di Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi su Rai3 il professor Riccardi della Federico II (Di lunedì 22 febbraio 2021) ‘Elisir’, il programma di medicina in onda tutti i giorni alle 11 su Rai3, è condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Tema centrale della puntata in onda domani, martedì 23 febbraio, il diabete, una malattia cronica caratterizzata da alti livelli di glucosio nel sangue e dovuta a un’alterata quantità di insulina, l’ormone che consente al glucosio di diventare una fonte energetica. Cosa comporta? Non è curabile, ma come si può gestire? Ne parla il dottor Gabriele Riccardi, direttore dell’UOC di Diabetologia presso l’Università Federico II di Napoli. Riccardi è specialità in Diabetologia, Nutrizione Umana, Malattie del Metabolismo. Dal 2002 è membro del Consiglio Scientifico della Nutrition ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021) ‘’, il programma di medicina in onda tutti i giorni alle 11 su, è condotto da. Tema centralepuntata in onda domani, martedì 23 febbraio, il diabete, una malattia cronica caratterizzata da alti livelli di glucosio nel sangue e dovuta a un’alterata quantità di insulina, l’ormone che consente al glucosio di diventare una fonte energetica. Cosa comporta? Non è curabile, ma come si può gestire? Ne parla il dottor Gabriele, direttore dell’UOC di Diabetologia presso l’UniversitàII di Napoli.è specialità in Diabetologia, Nutrizione Umana, Malattie del Metabolismo. Dal 2002 è membro del Consiglio ScientificoNutrition ...

