Decreto Covid, il divieto di spostamento tra Regioni resta fino al 27 marzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il nuovo governo Draghi ha varato il suo primo provvedimento normativo, approvando il Decreto legge Covid che proroga il divieto di spostamento tra le Regioni fino al 27 marzo. Ci sono due importanti novità: la prima è la possibilità nelle zone gialle e arancioni, una volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni. Questa possibilità non varrà invece nelle zone rosse. L'altra novità è di carattere tecnico-politico, dal momento che Draghi ha rinunciato all'utilizzo del Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio) largamente utilizzato invece dal suo predecessore Conte. Non è un dettaglio, perché il reiterato utilizzo di Dpcm aveva di fatto tagliato fuori ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il nuovo governo Draghi ha varato il suo primo provvedimento normativo, approvando illeggeche proroga ilditra leal 27. Ci sono due importanti novità: la prima è la possibilità nelle zone gialle e arancioni, una volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni. Questa possibilità non varrà invece nelle zone rosse. L'altra novità è di carattere tecnico-politico, dal momento che Draghi ha rinunciato all'utilizzo del Dpcm (del Presidente del Consiglio) largamente utilizzato invece dal suo predecessore Conte. Non è un dettaglio, perché il reiterato utilizzo di Dpcm aveva di fatto tagliato fuori ...

