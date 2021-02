Dayane Mello fa un appello per la nomination per salvare Stefania (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’appello di Dayane Mello Stefania Orlando e Dayane Mello non sono sempre andate d’amore e d’accordo durante il loro percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, eppure entrambe, nonostante tutto, hanno sempre riconosciuto l’importanza e il valore che hanno. A sorpresa ieri la modella ha voluto fare un appello, dato che la showgirl si L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’diOrlando enon sono sempre andate d’amore e d’accordo durante il loro percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, eppure entrambe, nonostante tutto, hanno sempre riconosciuto l’importanza e il valore che hanno. A sorpresa ieri la modella ha voluto fare un, dato che la showgirl si L'articolo proviene da Novella 2000.

