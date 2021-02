Daft Punk sciolti dopo 28 anni di carriera

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il duo di musica elettronica nato a Parigi,, non ci sono più. Il gruppo, composto dai musicisti francesi Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, ha confermato la rottura con un video di otto minuti intitolato “Epilogue” estratto dal loro film di fantascienza del 2006 Electroma. Isi sono28 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gli Extreme annunciano sei nuove date in agosto in Nord America Subsonica Guardiagrele report concerto: agosto 2019 Rolling Stones su Marte: band aliena Quelli come me, nuovo singolo per i Modà Dodi Battaglia annullato tour Foreigner – Kansas – Europe: tour insieme in America