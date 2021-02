Covid-19, si va verso la proroga al divieto di spostamenti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per arginare la diffusione del Covid-19, il Governo prorogherà il blocco della mobilità tra Regioni di altri 30 giorni fino al 27 marzo Con i numeri dei contagi da Covid-19 che tornano a salire, questa mattina il Consiglio dei ministri rettificherà la proroga al blocco degli spostamenti tra regioni (che sarebbe scaduta il 25 febbraio) di altri 30 giorni. Sarà, invece, bocciata l’istituzione di una zona arancione nazionale. Resterà in vigore l’attuale sistema di divisione a colori, con la differenza che le decisioni su eventuali cambiamenti saranno prese in largo anticipo e in pieno accordo con il Parlamento e con i governatori delle Regioni. Le richieste delle Regioni Dopo la Conferenza delle Regioni, queste ultime, hanno richiesto al nuovo direttivo guidato dal Presidente Draghi di accelerare la campagna ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per arginare la diffusione del-19, il Governo prorogherà il blocco della mobilità tra Regioni di altri 30 giorni fino al 27 marzo Con i numeri dei contagi da-19 che tornano a salire, questa mattina il Consiglio dei ministri rettificherà laal blocco deglitra regioni (che sarebbe scaduta il 25 febbraio) di altri 30 giorni. Sarà, invece, bocciata l’istituzione di una zona arancione nazionale. Resterà in vigore l’attuale sistema di divisione a colori, con la differenza che le decisioni su eventuali cambiamenti saranno prese in largo anticipo e in pieno accordo con il Parlamento e con i governatori delle Regioni. Le richieste delle Regioni Dopo la Conferenza delle Regioni, queste ultime, hanno richiesto al nuovo direttivo guidato dal Presidente Draghi di accelerare la campagna ...

