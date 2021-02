Congo, ucciso in un attacco l’ambasciatore italiano: morto anche un carabiniere della scorta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alfie Borromeo Congo, ucciso in un attacco l’ambasciatore italiano. l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, è morto lunedì mattina in un attacco ad un convoglio delle Nazioni Unite. Ne dà notizia l’Ansa. Il diplomatico è stato trasportato in ospedale a Goma ma è deceduto poco dopo. Nell’attacco, la cui matrice non è ancora chiara, è morto anche un carabiniere della scorta. l’ambasciatore viaggiava a bordo di un’autovettura che faceva parte di un convoglio della MONUSCO, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alfie Borromeoin unnella Repubblica Democratica del, Luca Attanasio, èlunedì mattina in unad un convoglio delle Nazioni Unite. Ne dà notizia l’Ansa. Il diplomatico è stato trasportato in ospedale a Goma ma è deceduto poco dopo. Nell’, la cui matrice non è ancora chiara, èunviaggiava a bordo di un’autovettura che faceva parte di un convoglioMONUSCO, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la ...

