Confcommercio | ' Nel 2021 un' impresa di ristorazione e alloggio su 4 chiuderà causa Covid'

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Per effetto delnelsi registrerà per la prima volta nella storia economica italiana degli ultimi due decenni la perdita di un quarto delle imprese di( - 24,9%). E' ...

Come riporta, tante sono le attività commerciali che non ce l'hanno fatta a superare ... gli acquisti nei mercati contadini sono cresciuti del 26 per cento2020, anche perché gli ...Per effetto del Covid2021 si registrerà per la prima volta nella storia economica italiana degli ultimi due decenni ... E' quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di'Demografia ...“Mentre qualche sapientone minacciava di chiudere nuovamente l’Italia, comprese le aree che oggi risultano meno colpite dal virus, Confcommercio conferma il disastro che chi vive a contatto con le ...2' di lettura 22/02/2021 - «Doveva garantire una “Liquidità immediata” (diceva la ex Ministra Bellanova) alle imprese della ristorazione ed aiutare il settore agroalimentare: 600 milioni di euro stanz ...