"Caravaggio e la ragazza" è un imperdibile viaggio nel passato di Messina (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per il ritratto della figlia Isabella, il commerciante messinese di seta don Giovanni Martines vuole il miglior artista in circolazione. E la scelta è obbligata: in città c'è Michelangelo Merisi, il Caravaggio, nei suoi due anni siciliani (1608-1609). Come non approfittarne? Se lo può permettere: gli affari lo hanno fatto diventare ricco, anzi, «il più ricco del mondo», a suo dire. Ma la morte della moglie, donna ribelle e dall'animo artistico, ha lasciato il vuoto: anche di immagini. Senza ritratti, teme che un giorno la dimenticherà. Questo non deve succedere con Isabella, che la ricorda nei tratti e nel carattere, la madre. Isabella va immortalata. Caravaggio accetta ma, come si può immaginare, a modo suo. Così comincia "Caravaggio e la ragazza" (Feltrinelli Comics), graphic novel a firma di Nadia Terranova (che ha ...

