Buffon: “654 presenze? L’importante è farle saltando e non strisciando” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Crotone:“Serviva una vittoria, poi il modo e la maniera non sono preventivabili. Prima mezz’ora con alcune difficoltà, L’importante è mantenere alta l’attenzione e l’agonismo senza fare dei passaggi a vuoto.654 presenze, nessuno come te nei top campionati d’Europa. Cosa vuol dire per te? La cosa positiva è che ci arrivo saltando e non strisciando, è il modo in cui ci arrivi alle cose che fa la differenza.Futuro? Vediamo, io mi misuro ogni settimana e finchè mi sento all’altezza vado avanti. Quando vedrò di non farcela più mi fermerò”. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gigi, portiere della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Crotone:“Serviva una vittoria, poi il modo e la maniera non sono preventivabili. Prima mezz’ora con alcune difficoltà,è mantenere alta l’attenzione e l’agonismo senza fare dei passaggi a vuoto.654, nessuno come te nei top campionati d’Europa. Cosa vuol dire per te? La cosa positiva è che ci arrivoe non, è il modo in cui ci arrivi alle cose che fa la differenza.Futuro? Vediamo, io mi misuro ogni settimana e finchè mi sento all’altezza vado avanti. Quando vedrò di non farcela più mi fermerò”. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

