Benedict Cumberbatch nel cast della serie The 39 Steps

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 22 febbraio 2021)sarà il protagonista del nuovo adattamento televisivo di The 39, ispirato al famoso romanzo del 1915sarà il protagonista de The 39, lalimitata ispirata all’omonimo romanzo di John Buchan. La mininarrerà la storia già raccontata in una precedente trasposizione cinematografica; infatti, il romanzo fu portato alla luce per la prima volta da Alfted Hitchcock nel 1935. Per l’attore si tratta del primo ruolo in una veste diversa da quello del Doctor Strange; personaggioMarvel, uno dei protagonisti del successo di incassi Avengers: Endgame e prossimamente nei cinema con Doctor Strange in the Multiverse of Madness....