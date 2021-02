Atalanta-Napoli, nun se po’ gghí a gghiucà sulo pe se difennere (Di lunedì 22 febbraio 2021) ‘a vedette accussì Oramaje guagliú ce âmm’ ‘a stà attiente pecché nunn’è ca avimmo ggià tuccato’o funno e, a ccumme stanno ‘e ccose, pputimmo ancòra scennere ‘e cchiú… Sì, è overo ca stammo a cquaranta punte e c’êssem’’a salvà…, ma nun ne putimmo cchiú ‘e piglià pacchere dinto e ffora! E ppirciò votta a vvení ‘a primmavera…, po’ essere ca ce levammo ‘a cuollo ‘sta iella nera ca ce sta secutanno, po’ essere ca, cagnanno ‘o direttore d’urchesta i ‘a chenca sojamiedece,priparature… et ceveza! cagna museca e ttanti jucature finalmente nun se fanno cchiú mmale o se repigliano primma. Ajere jenno a Bbbergamo contro ê lucale Gattuso teneva ‘a speranzella ‘e se purtà â casa ‘nu zzero a zzero e ppe cchello ‘a scuatra, arrangiata!, ca mannaje ‘ncampo pe cchello jucaje ma chi t’’o ddà. Nce riuscette sulo p’ ‘o primmo ajone (tempo), ma a ll’arrancua sbracaje e ppigliaje ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) ‘a vedette accussì Oramaje guagliú ce âmm’ ‘a stà attiente pecché nunn’è ca avimmo ggià tuccato’o funno e, a ccumme stanno ‘e ccose, pputimmo ancòra scennere ‘e cchiú… Sì, è overo ca stammo a cquaranta punte e c’êssem’’a salvà…, ma nun ne putimmo cchiú ‘e piglià pacchere dinto e ffora! E ppirciò votta a vvení ‘a primmavera…, po’ essere ca ce levammo ‘a cuollo ‘sta iella nera ca ce sta secutanno, po’ essere ca, cagnanno ‘o direttore d’urchesta i ‘a chenca sojamiedece,priparature… et ceveza! cagna museca e ttanti jucature finalmente nun se fanno cchiú mmale o se repigliano primma. Ajere jenno a Bbbergamo contro ê lucale Gattuso teneva ‘a speranzella ‘e se purtà â casa ‘nu zzero a zzero e ppe cchello ‘a scuatra, arrangiata!, ca mannaje ‘ncampo pe cchello jucaje ma chi t’’o ddà. Nce riuscettep’ ‘o primmo ajone (tempo), ma a ll’arrancua sbracaje e ppigliaje ...

