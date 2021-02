Arriva lo Stop per le visite a casa di parenti e amici. Ma non ovunque (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Palazzo Chigi è durato solo un'ora e mezza (era iniziato verso le 10) il primo consiglio dei ministri operativo dell'era Draghi. Il cdm ha approvato il decreto legge Covid. Il provvedimento - come già emerso domenica sera - proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Ma c'è una grande novità: nelle zone gialle e arancioni è confermata la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni. Questa possibilità non varrà invece più nelle zone rosse. C'è un'altra conferma: "Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti - spiega Palazzo Chigi nel comunicato stampa - gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini". Sul tema emergenza Covid il cdm ha quindi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Palazzo Chigi è durato solo un'ora e mezza (era iniziato verso le 10) il primo consiglio dei ministri operativo dell'era Draghi. Il cdm ha approvato il decreto legge Covid. Il provvedimento - come già emerso domenica sera - proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Ma c'è una grande novità: nelle zone gialle e arancioni è confermata la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni. Questa possibilità non varrà invece più nelle zone rosse. C'è un'altra conferma: "Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti - spiega Palazzo Chigi nel comunicato stampa - gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini". Sul tema emergenza Covid il cdm ha quindi ...

Stop agli spostamenti tra regioni, niente visite ad amici e parenti in zona rossa La proroga del divieto decisa dal Cdm è fino al 27 marzo Spostamenti vietati tra una Regione e l'altra, di qualsiasi colore, ancora per 30 giorni, cioè fino al 27 marzo. E arriva anche lo stop alle visite da parenti e amici per chi si trova in zona rossa. In attesa del nuovo Dpcm - l'ultimo varato dal governo Conte scade il 5 marzo - il Consiglio dei ministri nella sua ...

Divieto di spostamento tra regioni: 'Salvare la Pasqua obiettivo primario' Liguria. L'allungamento dello stop agli spostamenti tra regioni di un mese salva, per il momento, la Pasqua di quasi 4 milioni di ... La voce unica e condivisa che arriva dalle categorie e dalle ...

