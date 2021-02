Apple batte Samsung e torna più il grande produttore di smartphone al mondo

(Di lunedì 22 febbraio 2021)ha superatodiventando primo fornitore dialnel quarto trimestre del 2020, un’impresa sfumata negli ultimi 5 anni Dopo cinque anni di supremazia, lain vetta alla classifica delle vendite grazie all’iPhone 12 il cui successo – legato alla connettività 5G – ha attutito l’impatto della pandemia sul mercato. Nell’ultimo trimestre del 2020,ha venduto 80 milioni di nuovi iPhone, vendite in gran parte guidate dal lancio della prima serie di iPhone abilitati per 5G. Anshul Gupta, Senior Research Director di Gartner, afferma che il 5G e le funzionalità della fotocamera migliorate hanno contribuito a convincere i clienti a passare ai modelli di iPhone 12 nell’ultimo trimestre dell’anno. Stando a ...

Nel dettaglio, perle vendite di smartphone sono scese del 5% fra ottobre e dicembre (a 385 milioni di dollari), un risultato molto migliore del - 12% registrato in tutto il 2020 (a 1,35 ...Certo, parlare di concorrenza può sembrare strano a fronte della quota enorme di Windows, ma se la tendenza dovesse confermarsi a lungo, Microsoft eavrebbero di che preoccuparsi. La maggiore ...La classifica dei produttori di Gartner mette al primo posto l'iPhone 12, per la prima volta dal 2016 - Tracollo per Huawei che scivola al quinto posto a causa delle sanzioni Usa ...In alcuni casi infatti quando iPhone è abbinato alla batteria Apple MagSafe viene visualizzato un errore sul display del terminale che informa del surriscaldamento della batteria. La descrizione offer ...