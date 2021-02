Aguero-Juve, dalla Spagna: «Hanno già parlato col calciatore» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Aguero Juve, dalla Spagna: «Hanno già parlato col calciatore». Ma la concorrenza per l’attaccante del City è foltissima Nonostante una stagione non positiva Sergio Aguero resta uno degli attaccanti più ambiti a livello internazionale. Il numero 10 del Manchester City va in scadenza nell’estate 2021 e rappresenta un’occasione più che ghiotta per i top club europei. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 Secondo il giornalista José Alvarez de El Chiringuito Juventus e Inter si sarebbero interessante e avrebbero già parlato direttamente con l’argentino sui cui si muovono anche Barcellona e PSG. Per il momento la trattativa per il rinnovo col City e bloccata. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021): «giàcol». Ma la concorrenza per l’attaccante del City è foltissima Nonostante una stagione non positiva Sergioresta uno degli attaccanti più ambiti a livello internazionale. Il numero 10 del Manchester City va in scadenza nell’estate 2021 e rappresenta un’occasione più che ghiotta per i top club europei. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Secondo il giornalista José Alvarez de El Chiringuitontus e Inter si sarebbero interessante e avrebbero giàdirettamente con l’argentino sui cui si muovono anche Barcellona e PSG. Per il momento la trattativa per il rinnovo col City e bloccata. Leggi su ...

Aguero per il dopo Cristiano Ronaldo. La Juventus c'è, l'Inter pure La Juventus sta pensanso al bomber del Manchester City per il dopo Ronaldo. Però Aguero è anche il regalo che l'Inter vuole farsi per lo scudetto. Il profilo di Aguero, nonostante una stagione tanto sfortunata, continua a far gola ai maggiori club internazionali che fiutano il super colpo. Il contratto è in scadenza a giugno 2021 e l'attaccante non è ancora ...

