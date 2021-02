Agguato in Congo: uccisi l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci (Di lunedì 22 febbraio 2021) La notizia ha sconvolto tutti: in Congo sono stati uccisi l’ambasciatore italiano e un carabiniere, entrambi giovani. Un attacco terroristico che potrebbe essere collegato a un tentato rapimento. Infatti, si pensa che i terroristi volessero rapire il diplomatico. L’Italia è in lutto per le due scomparse. In particolare, Luigi Di Maio fa sapere che si farà di tutto affinché si possa far luce su quanto accaduto nelle ultime ore in Congo. Cordoglio espresso da tutte le cariche dello stato, anche da Presidente Mattarella che ha espresso tutta la sua vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte. Congo, DURANTE UN ATTENTATO SONO MORTI l’ambasciatore italiano E UN CARABINIERI: CHI ERANO I DUE SERVITORI DELLO STATO L’Italia è in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 febbraio 2021) La notizia ha sconvolto tutti: insono statie un, entrambi giovani. Un attacco terroristico che potrebbe essere collegato a un tentato rapimento. Infatti, si pensa che i terroristi volessero rapire il diplomatico. L’Italia è in lutto per le due scomparse. In particolare, Luigi Di Maio fa sapere che si farà di tutto affinché si possa far luce su quanto accaduto nelle ultime ore in. Cordoglio espresso da tutte le cariche dello stato, anche da Presidente Mattarella che ha espresso tutta la sua vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte., DURANTE UN ATTENTATO SONO MORTIE UN CARABINIERI: CHI ERANO I DUE SERVITORI DELLO STATO L’Italia è in ...

