«Acquistare vaccini da intermediari? Una bestialità, non è mica grappa»: l'affondo di De Luca contro Zaia – Il video (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contro Luca Zaia, dopo le dichiarazioni del governatore del Veneto riguardo l'ipotesi di Acquistare vaccini contro il Covid grazie l'ingresso di intermediari nel mercato. «Acquistare i vaccini attraverso gli intermediari penso sia una bestialità, qualche collega del Veneto lo ha proposto, mi permetto di osservare che i vaccini sono diversi dalla grappa barricata, quella puoi comprarla con gli intermediari e neanche quella se la vuoi di qualità». «I vaccini assolutamente non si possono prendere dagli intermediari», ha quindi proseguito De ...

