Vaccini Covid, intesa raggiunta tra medici di base, Governo e Regioni (Di domenica 21 febbraio 2021) . L'accordo è stato condiviso da tutti i sindacati. ROMA – . Al termine di una lunga trattativa, le parti hanno trovato l'accordo per iniziare la somministrazione delle dosi anche negli studi di medicina generale. Le Regioni chiedono un cambio di passo L'accordo potrebbe portare al cambio di passo richiesto dalle Regioni. I ritardi di AstraZeneca, come evidenziato anche dall'Umbria, potrebbe portare ad un rallentamento della campagna vaccinale per gli insegnanti. Da qui la decisione da parte dei governatori di chiedere al premier Draghi un cambio di passo per non rischiare nuove chiusure in estate. E da Palazzo Chigi si ragiona come superare la mancanza delle dosi. Il piano sembra essere quello inglese e israeliano: una dose per tutti e poi il richiamo nelle settimane successive. Una linea che non sembra convincere alcuni ...

