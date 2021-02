(Di domenica 21 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione per ritrovato l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio da quest’oggi 8 regioni in zona arancione dopo il ritorno di campagna Emiliagna e Molise domani mattina il nuovo decreto regioni che torna in pressing sul Governo chiedendo un deciso cambio di Passo Nella campagna vaccinale per la ripresa economica nuovo taglio astrazeneca sole e forniture Alitalia invece di 566000 fiale di bacino recapitate 506000 azienda fa sapere che lavora per rispettare l’impegno di consegnare all’Italia 4200000 dosi nel primo trimestre con l’obiettivo di superare i 5 milioni e presenta un esposto per denunciare tentativi di fornire dosi fuori dai canali ufficiali nessuna fornitura al settoreindustriali Intanto sono pronti ad aprire le fabbriche ed uffici per vaccinare dipendenti e loro familiari l’annuncio è del numero ...

sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 21-02-2021 ore 12:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - sportli26181512 : Le ultime sulla A, la vittoria di Djoko, Luna Rossa e... Ascolta le news: Le ultime sulla A, la vittoria di Djoko,… -

World Covid, in Germania timori per terza ondata: domani riaprono scuole 21 Febbraio 2021 Crescono i timori per una terza ondata della pandemia da coronavirus in Germania, mentre il ...Contagi in aumento e screening sul personale scolastico ancora al palo. Senza dimenticare l'ultima relazione dell'Unità di crisi della Regione Campania che ha evidenziato ...Fiorella Esposito, ex sindaco di Arzano, non ha colpe sullo scioglimento del consiglio comunale per condizionamenti mafiosi. E nemmeno due assessori della sua giunta (Alessandro Merenda e ...