Treviso, si getta dal ponte con il figlio in braccio: lei muore, il bimbo è gravissimo (Di domenica 21 febbraio 2021) Soffriva da tempo di depressione Secondo quanto riportato da 'TgCom24' la donna, residente a Vedelago, soffriva da tempo di una forma depressiva , e per questa ragione era in cura presso un centro ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Soffriva da tempo di depressione Secondo quanto riportato da 'TgCom24' la donna, residente a Vedelago, soffriva da tempo di una forma depressiva , e per questa ragione era in cura presso un centro ...

