Sputnik e vaccini cinesi: quelle "armi" non (ancora) sfruttate dall'Ue (Di domenica 21 febbraio 2021) Mentre i vaccini anti Covid che avrebbero dovuto trascinare l'Europa fuori dalla pandemia stanno creando non pochi grattacapi ai Paesi membri dell'Ue, tra ritardi nelle consegne e scetticismo generale, arrivano buone notizie dai sieri non ancora autorizzati dall'Ema, l'Agenzia del farmaco europea. L'Istituto Spallanzani di Roma ha pubblicato un paper relativo all'efficacia clinica dello Sputnik InsideOver.

