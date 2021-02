Sorteggio olimpico | il Settebello trova Ungheria e Grecia

(Di domenica 21 febbraio 2021) A Rotterdam, a margine del torneo premaschile, la Fina ha effettuato i sorteggi dei gironi olimpici in programma al Tatsumi Water Polo Centre di Tokyo: 25 - 27 - 29 - 31 luglio - 2 agosto ...

Il Settebello campione del mondo e bronzouscente partiva come prima testa di serie con la Spagna, finalista battuta a Gwangju. Definiti gli ultimi tre posti dal preolimpico di Rotterdam con ...LINE UP -Linea 1: Italia e Spagna Linea 2: Serbia e Ungheria Linea 3: Stati Uniti e ... Montenegro, Grecia Linea 6: Croazia e Giappone Svolgimento del torneoal Tatsumi Water Polo ...Oggi, domenica 21 febbraio, a Rotterdam, si è svolto il sorteggio dei gironi del torneo olimpico della pallanuoto maschile. Il Settebello era testa di serie assieme alla Spagna tra gli uomini, dunque ...A Rotterdam, a margine del torneo preolimpico maschile, la Fina ha effettuato i sorteggi dei gironi olimpici in programma al Tatsumi Water Polo Centre di Tokyo. Il Settebello campione del mondo e ...