Roma, lo strano caso di Fazio: esordio in Serie A per l'argentino (Di domenica 21 febbraio 2021) Federico Fazio ha esordito in Serie A in occasione del match contro il Benevento: il centrale della Roma non giocava in Italia da agosto Federico Fazio ha collezionato la prima presenza stagionale in Serie A in occasione del match contro il Benevento, valevole per la 23a giornata di campionato. Il difensore argentino classe '87, finora, aveva disputato solamente cinque partite in Europa League.

