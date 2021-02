Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 21 febbraio (Di domenica 21 febbraio 2021) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 21 febbraio Torna questa sera, domenica 21 febbraio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme nel dettaglio. Giletti e la sua squadra riavvolgeranno il nastro dell’emergenza pandemica che un anno fa, partendo da Codogno, ha messo in ginocchio il nostro Paese. Sono passati dodici mesi e il Covid non è ancora sconfitto. Se ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Alessandro Cecchi Paone, Matteo Bassetti, Laura Cosseddu, Jessica Costanzo e Giuseppe ... Leggi su tpi (Di domenica 21 febbraio 2021) Non èdel 21Torna questa sera, domenica 212021, Non è, la trasmissionedomenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono ledi? Vediamole insieme nel dettaglio. Giletti e la sua squadra riavvolgeranno il nastro dell’emergenza pandemica che un anno fa, partendo da Codogno, ha messo in ginocchio il nostro Paese. Sono passati dodici mesi e il Covid non è ancora sconfitto. Se ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Alessandro Cecchi Paone, Matteo Bassetti, Laura Cosseddu, Jessica Costanzo e Giuseppe ...

LorenzoMainieri : Matteo Bassetti ospite a @nonelarena - Arena_Anto : RT @ZioKlint: La sovranità non è una cosa che si può condividere: o ce l'hai o non ce l'hai. Se ce l'hai, e la cedi, qualcun altro la acqui… - Arena_Anto : Il motivo per il quale la signora Merlino ha ricevuto una alta onorificenza della Repubblica è che l'ha capito perf… - jhonny80schiano : @SalernoSal @La7tv @PiazzapulitaLA7 @nonelarena Ricordo che non è l'arena trattava temi come il matrimonio di Tony… - imarkez : RT @blogsicilia: Furbetti del vaccino, vicesindaca di Polizzi Generosa aggredisce l'inviato di Non è l'Arena (VIDEO) - -

