M5s, le nuove espulsioni devono passare da un voto online della base? Ecco cosa prevedono lo Statuto e i regolamenti del Movimento (Di domenica 21 febbraio 2021) "Ratificare l'espulsione dal Movimento 5 stelle con un voto online degli iscritti". Il primo a chiederlo è stato il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra, tra i parlamentari M5s che non hanno votato la fiducia al governo Draghi e che per questo sono stati cacciati dai rispettivi gruppi in Parlamento. L'idea piace anche a Raffaella Andreola, una dei membri del collegio dei probiviri. Ieri i suoi colleghi hanno fatto partire l'iter disciplinare contro i dissidenti, ma lei ha votato No. Alessandro Di Battista è certo che gran parte della base sarebbe contraria, mentre Barbara Lezzi ha spiegato a In mezz'ora in più su Rai3 che ha intenzione di resistere "in tutti i luoghi e in tutte le sedi" pur di rimanere nel Movimento. "Cercherò la mediazione fino ...

