LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: Brambilla in testa, vuole la tappa e la classifica generale! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:15 All'inseguimento di Brambilla c'è un terzetto formato da Madouas, Geoghegan Hart e Molard. 16.13 L'azzurro sta affrontando gli ultimi chilometri di salita, Woods ci prova ancora una volta. 16:12 Non ci sono più accordi, tutti stanno provando scatti, che però si spengono sul nascere. 16:11 testa bassa e pedalare, Wood è ha 57". 16:10 Mancano 10 chilometri! 16:09 Gianluca Brambilla ci sta provando, si sta concretizzando l'opportunità di vincere la classifica generale! 16:08 PARTE Brambilla, MADOUAS E' INCHIODATO! 16:07 Attenzione, ci prova Woods, che stacca tutti e si lancia all'inseguimento del duo di testa. 16:06 In caso di pari tempo tra Brambilla e Madouas vincerebbe la ...

