LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos UK 6-1! Si riparte alle 5.15 (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL 6-1 DI Luna Rossa 5.12 Come ieri, purtroppo, è salito il vento. Succede sempre così ad Auckland nel tardo pomeriggio. 11 nodi ora. 5.11 4 minuti al via. Aspettiamoci un Ben Ainslie con il sangue agli occhi in questa partenza… 5.07 Luna Rossa entrerà mure sinistra nella fase di pre-partenza a 2’10” dal via. Ineos arriverà mure a dritta a 2’00”. 5.03 La prossima regata inizierà alle 5.15. 4.58 Ineos UK è all’angolo: adesso serve il colpo del KO, per tanti motivi. Non bisogna ridare speranza agli inglesi, che peraltro sanno che da domani troverebbero l’amato vento sostenuto, anche intorno ai 20 nodi. Inoltre chiuderla oggi consentirebbe di avere più giorni a disposizione per ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL 6-1 DI5.12 Come ieri, purtroppo, è salito il vento. Succede sempre così ad Auckland nel tardo pomeriggio. 11 nodi ora. 5.11 4 minuti al via. Aspettiamoci un Ben Ainslie con il sangue agli occhi in questa partenza… 5.07entrerà mure sinistra nella fase di pre-partenza a 2’10” dal via.arriverà mure a dritta a 2’00”. 5.03 La prossima regata inizierà5.15. 4.58UK è all’angolo: adesso serve il colpo del KO, per tanti motivi. Non bisogna ridare speranza agli inglesi, che peraltro sanno che da domani troverebbero l’amato vento sostenuto, anche intorno ai 20 nodi. Inoltre chiuderla oggi consentirebbe di avere più giorni a disposizione per ...

SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup: Luna Rossa va a caccia degli ultimi due punti per la Coppa - dallaAallaZip : #ULTIMORA #Vela – #PRADACupFinal 2021, #Gara7, #LunaRossaPradaPirelli - #ineosteamuk: RISULTATI LIVE?? - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa guida con 1’07” su Ineos a metà regata - #Prada #DIRETTA: #Rossa #guida #1’0… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos UK 6-1! Dominio della barca italiana in gara-7 - #Prada #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Prada Cup Luna Rossa-Ineos in DIRETTA: vento tra 10 e 13 nodi - #Prada #Rossa-Ineos #DIRETTA: #vento… -