LIVE Musetti-Kwon 2-6 2-5, Finale Challenger Biella II in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere in partita (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA LORENZO Musetti NELLA CLASSIFICA ATP CON QUESTO TORNEO 15-15 Ace centrale per il coreano 0-15 Musetti blocca la risposta, il dritto di Kwon finisce in rete GAME Musetti, 3-5. Finalmente incisivo il dritto di Musetti. Ora però Kwon serve per il match 40-30 Altro errore di Kwon, con il suo dritto stoppato dal nastro. Palla del 3-5 per Lorenzo 30-30 Graziato il nostro alfiere, che era finito lontanissimo dalla riga di fondo: il colpo in back del coreano si ferma in rete 15-30 Larghissimo il dritto incrociato di Kwon 0-30 Chiamato fuori il dritto di Musetti 0-15 Risposta lungolinea di Kwon GAME ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI GUADAGNA LORENZONELLA CLASSIFICA ATP CON QUESTO TORNEO 15-15 Ace centrale per il coreano 0-15blocca la risposta, il dritto difinisce in rete GAME, 3-5. Finalmente incisivo il dritto di. Ora peròper il match 40-30 Altro errore di, con il suo dritto stoppato dal nastro. Palla del 3-5 per Lorenzo 30-30 Graziato il nostro alfiere, che era finito lontanissimo dalla riga di fondo: il colpo in back del coreano si ferma in rete 15-30 Larghissimo il dritto incrociato di0-30 Chiamato fuori il dritto di0-15 Risposta lungolinea diGAME ...

