Le pagelle del Benevento – Difensori sugli scudi | la porta è blindata

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilferma la Roma al Ciro Vigorito sullo 0-0 con una grande prestazione dopo essere rimasto in dieci a inizio ripresa. Ledei giallorossi: Montipò 6,5: Nel primo tempo un solo grande intervento su Pellegrini, nella ripresa un’ottima uscita su Mhkitaryan e tante uscite sicure soprattutto nel finale. Depaoli 6,5: Attento in marcatura su Bruno Peres con l’ausilio dei soliti raddoppi di Hetemaj, lucido nel ripiegare e nel chiudere ogni spazio dall’inizio alla fine. Glik 5,5: Solitamente a un rosso si abbina un voto completamente negativo, ma nell’ora giocata il polacco svetta per fisicità e applicazione risultando tra i migliori in campo. L’espulsione complica i piani della Strega che è poi brava a non disunirsi. Barba 7: E’ costantemente sul pezzo sia in coppia con Glik che con ...

Gira a largo e in area si vede poco) Bruno Peres 5,5: la corsa c'è, la precisione no: arriva sul fondo con buona continuità, ma non indovina un cross Pellegrini 5,5: si vede solo in occasionebel ...Benevento - Roma MONTIPÒ 6 Nel primo tempo la Roma gli gira intonro ma non lo impegna troppo. ed eccolo sfrecciare sopra il collega Peres a cercare l'uno contro uno con i difensori...Al termine della sfida di campionato tra il Benevento e la Roma abbiamo provato a giudicare la prestazione dell'undici di Inzaghi ...Gabriel 6: l’unica volta che il Cosenza tira in porta fa gol. Non era facile il colpo ti testa di Glozzi ma avrebbe comunque potuto fare qualcosa di più.