Juventus, l'attacco non segna più: altra grana da risolvere per Pirlo (Di domenica 21 febbraio 2021) Vigilia di campionato per la Juventus, che domani sera tornerà in campo all'Allianz Stadium di Torino per affrontare il Crotone in quella che sarà la ventitreesima giornata di Serie A. La squadra di Andrea Pirlo cercherà di cancellare immediatamente i fantasmi delle due precedenti sconfitte incassate contro Napoli e Porto, provando a riaprire, se possibile, il discorso scudetto, tentando di sfruttare il risultato che maturerà quest'oggi nel derby della Madonnina tra Milan ed Inter. Andrea Pirlo, allenatore della JuventusCiononostante, i problemi da risolvere, in casa Juventus, sono parecchi ed anche in caso di vittoria sui pitagorici sarà molto complicato riuscire a ricucire lo strappo con le due milanesi. Alla fine bisogna fare i conti con la realtà, ovvero con una squadra mal ...

