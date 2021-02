Handanovic, 52 secondi da urlo: così il portiere spazza via le critiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Non era diventato scarso dopo qualche errore di troppo, magari banale e non da lui. Non diventa un fenomeno oggi, dopo due - tre parate determinanti, inoltre nel momento più delicato per l'Inter: ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 febbraio 2021) Non era diventato scarso dopo qualche errore di troppo, magari banale e non da lui. Non diventa un fenomeno oggi, dopo due - tre parate determinanti, inoltre nel momento più delicato per l'Inter: ...

FBiasin : #Handanovic ha fatto più nei primi 200 secondi del secondo tempo che in tutta la stagione. #MilanInter - Inter : ?? | BRIVIDI 48' - Tre volte #Handanovic! Doppio miracolo di Samir in pochi secondi su due colpi di testa ravvicina… - iTzAureliano : @enzolampard beh effettivamente dopo 3 miracoli in 20 secondi di handanovic non si può più parlare di culo milan ahahaha - sportli26181512 : Handanovic, 52 secondi da urlo: così il portiere spazza via le critiche: Handanovic, 52 secondi da urlo: così il po… - dorisjuveday : @FBiasin #Handanovic ha fatto più nei primi 200 secondi del secondo tempo che in tutta la stagione...la risposta è nel tuo tweet precedente. -