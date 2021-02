Governo | Tajani | ' nato un po' da intuizione Berlusconi | ora nostre proposte concrete'

(Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Questoun po' grazie a unadi, che parlava deldei migliori". Così Antonio, coordire nazionale di Fi, ospite di SkyTg24. "Saremo - assicura - una forza costruttiva, porteremo idee e, attraverso i ministri e i nostri sottosegretari, non saremo lì solo per alzare le mani nei voti". "Riforme di fisco, burocrazia e giustizia: faremo di tutto per dare impronta liberale, garantista e cristiana", conclude il vicepresidente di Fi.

berlusconi : Ho nominato @Antonio_Tajani Coordinatore nazionale di @forza_italia. Tra i fondatori di Fi, gli ho assegnato il man… - Antonio_Tajani : Il governo di tutte le forze politiche in un momento di emergenza nazionale è figlio di un'idea di @berlusconi, lui… - Antonio_Tajani : Siamo stati i primi a chiedere un governo di unità nazionale che risolvesse la crisi economica e sanitaria del Paes…

Di fatto potrebbero esserci nuove caselle a disposizione anche del centrodestra di. Nella ... tra gli altri, i senatori Francesco Battistoni, fedelissimo di Antonio(Agricoltura), ...Passando a Forza Italia, in lizza per un posto di sottogoverno ci sarebbero, tra gli altri, i senatori Francesco Battistoni, fedelissimo di Antonio(Agricoltura), Gilberto Pichetto Fratin (in ...che parlava del governo dei migliori". Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, ospite di SkyTg24. "Saremo - assicura - una forza costruttiva, porteremo idee e proposte, attraverso i ...La data cerchiata in rosso resta quella di lunedì. E' confermata, a quanto si apprende, la riunione del Cdm. Quella potrebbe essere l'occasione per chiudere sulla lista di sottogoverno. Ma al momento ...