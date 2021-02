GF Vip 5, rissa dietro le quinte tra Mario Ermito e Giacomo Urtis (Di domenica 21 febbraio 2021) Venerdì scorso, 19 febbraio 2021, nella rubrica le “Chicche di Casa Chi”, il giornalista Gabriele Parpiglia ha raccontato le indiscrezioni relative a una lite avvenuta dietro le quinte del Grande Fratello Vip 5, prima dell’ultima diretta. Protagonisti del diverbio, che è stato sul punto di sfociare in una vera e propria rissa, sono stati gli (ex?) amici Giacomo Urtis e Mario Ermito. I due si sono molto allontanati dopo essere usciti dalla Casa del GF Vip; Urtis, in particolar modo, ha provato a conquistare l’attore pugliese, ma senza successo. Gli ha anche regalato un prezioso orologio ed è rimasto malissimo perché Mario ha cercato di rivenderlo. Così dietro le quinte dell’ultima puntata lo ha ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 febbraio 2021) Venerdì scorso, 19 febbraio 2021, nella rubrica le “Chicche di Casa Chi”, il giornalista Gabriele Parpiglia ha raccontato le indiscrezioni relative a una lite avvenutaledel Grande Fratello Vip 5, prima dell’ultima diretta. Protagonisti del diverbio, che è stato sul punto di sfociare in una vera e propria, sono stati gli (ex?) amici. I due si sono molto allontanati dopo essere usciti dalla Casa del GF Vip;, in particolar modo, ha provato a conquistare l’attore pugliese, ma senza successo. Gli ha anche regalato un prezioso orologio ed è rimasto malissimo perchéha cercato di rivenderlo. Cosìledell’ultima puntata lo ha ...

