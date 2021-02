Gasperini: “L’arbitraggio è stato pesantissimo, c’era un rigore grande quanto una casa” (Di domenica 21 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria sul Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo rischiato di brutto, dovevamo fare tanto per vincerla ma ce l’abbiamo fatta, era una partita trappola. La direzione di gara è stata pesantissima, l’avversario poi era forte. Quello di Pessina è un episodio, ma ce ne sono anche altri pesanti da sopportare durante la partita. Quello di sicuro era rigore grande come una casa, quello ho detto e il quarto uomo ha pensato bene di richiamare l’arbitro per farmi buttare fuori. Sono arrabbiato come i miei giocatori, è una cosa inusuale”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria sul Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo rischiato di brutto, dovevamo fare tanto per vincerla ma ce l’abbiamo fatta, era una partita trappola. La direzione di gara è stata pesantissima, l’avversario poi era forte. Quello di Pessina è un episodio, ma ce ne sono anche altri pesanti da sopportare durante la partita. Quello di sicuro eracome una, quello ho detto e il quarto uomo ha pensato bene di richiamare l’arbitro per farmi buttare fuori. Sono arrabbiato come i miei giocatori, è una cosa inusuale”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

carmaur02 : @GoalItalia Ma Gasperini pigl' n'culo. Hai vinto punto. Meritatamente punto. Le tue parole sono inutili. Mi ricordo… - carmaur02 : @cmdotcom Ma piglial' n'culo' Gasperini. Hai vinto. Stai zitto. Mi ricordo l'anno scorso come difendevi l'arbitragg… - basloc_99 : RT @musagete10: Gasperini che piange per l’arbitraggio dopo aver vinto 4-2. Senza vergogna. #AtalantaNapoli - AlexanderVella5 : RT @musagete10: Gasperini che piange per l’arbitraggio dopo aver vinto 4-2. Senza vergogna. #AtalantaNapoli - Pall_Gonfiato : Atalanta, Gasperini furioso: 'Infuriati per l'arbitraggio. Siamo passati sotto un treno' -