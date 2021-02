Eni in Ghana a sostegno delle piccole e medie imprese locali (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb – Il Ghana è un importante produttore di petrolio. Eni, presente nella nazione africana dal 2009, è coinvolta nell’estrazione di greggio e gas naturale dai giacimenti di Sankofa e Gye Nyame. Di recente il cane a sei zampe ha esteso il suo raggio d’azione, siglando un accordo con il National board of small scale industries per offrire il suo appoggio a piccole e medie imprese nel distretto di Ellembelle, situato nella parte occidentale del Paese. Grazie all’intesa 800 imprese otterranno formazione imprenditoriale, finanziaria e tecnica. Con questa iniziativa molti giovani in diverse comunità costiere vicino alle aree del Ghana dove Eni opera potranno beneficiare di questa opportunità, così da poter gestire le loro attività con maggiore efficienza grazie a una migliore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb – Ilè un importante produttore di petrolio. Eni, presente nella nazione africana dal 2009, è coinvolta nell’estrazione di greggio e gas naturale dai giacimenti di Sankofa e Gye Nyame. Di recente il cane a sei zampe ha esteso il suo raggio d’azione, siglando un accordo con il National board of small scale industries per offrire il suo appoggio anel distretto di Ellembelle, situato nella parte occidentale del Paese. Grazie all’intesa 800otterranno formazione imprenditoriale, finanziaria e tecnica. Con questa iniziativa molti giovani in diverse comunità costiere vicino alle aree deldove Eni opera potranno beneficiare di questa opportunità, così da poter gestire le loro attività con maggiore efficienza grazie a una migliore ...

IlPrimatoN : Eni in Ghana per una crescita più inclusiva: siglato accordo di formazione per 800 piccole e medie imprese -

Ultime Notizie dalla rete : Eni Ghana Veleni: a Pavia la task forceEuropea ... da tre anni il Centro antiveleni di Pavia sta lavorando al progetto "Enimondo", valutando con Eni ... a cominciare da dodici Paesi africani: Algeria, Angola, Congo, Egitto, Gabon, Ghana, Kenia, Libia, ...

Eni, report della Corte dei Conti Esercizio 2019 Di Nino Sangerardi: La gestione finanziaria del Gruppo Eni,anno 2019,esaminata dalla Corte dei Conti Sezione del controllo sugli Enti. Il valore ...dei progetti avviati nel 2018 in Libia Angola e Ghana,...

Eni in Ghana a sostegno delle piccole e medie imprese locali Il Primato Nazionale ... da tre anni il Centro antiveleni di Pavia sta lavorando al progetto "Enimondo", valutando con... a cominciare da dodici Paesi africani: Algeria, Angola, Congo, Egitto, Gabon,, Kenia, Libia, ...Di Nino Sangerardi: La gestione finanziaria del Gruppo,anno 2019,esaminata dalla Corte dei Conti Sezione del controllo sugli Enti. Il valore ...dei progetti avviati nel 2018 in Libia Angola e,...