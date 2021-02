Crotone, Stroppa: «Juventus? Mi auguro una cosa» (Di domenica 21 febbraio 2021) Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di campionato con la Juventus L’allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match con la Juventus. Le sue parole. «Non vogliamo concedere nulla nelle due fasi. Ci vuole coraggio, quella giusta dose di volontà nel fare le cose. Speriamo che la Juve sia in una giornata infelice. È una partita impegnativa, non dobbiamo pensare di andare a Torino senza credere di poter fare risultato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Giovanni, allenatore del, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di campionato con laL’allenatore del, Giovanni, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match con la. Le sue parole. «Non vogliamo concedere nulla nelle due fasi. Ci vuole coraggio, quella giusta dose di volontà nel fare le cose. Speriamo che la Juve sia in una giornata infelice. È una partita impegnativa, non dobbiamo pensare di andare a Torino senza credere di poter fare risultato». Leggi su Calcionews24.com

