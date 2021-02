Covid: sindaco Codogno, 'pronti al futuro, col vaccino riprenderemo nostre vite' (2) (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Le modalità messe in campo dobbiamo tenerle ben presenti per il futuro, abbiamo il dovere nel caso di farci trovare più preparati, più pronti. Questo luogo guarda al futuro, abbiamo inciso tre parole: resilienza, comunità e ripartenza. Abbiamo l'arma del vaccino, solo con la vaccinazione di massa possiamo pensare di riprenderci le nostre vite e guardare al futuro. Siamo alla partenza, manteniamo il senso di responsabilità: dobbiamo stringere i denti, l'alba è vicina. Dopo l'emergenza sanitaria c'è una crisi economica nella quale tutti insieme dobbiamo far fronte comune per sostenere le nostre comunità e il nostro tessuto economico", conclude il sindaco Passerini. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Le modalità messe in campo dobbiamo tenerle ben presenti per il, abbiamo il dovere nel caso di farci trovare più preparati, più. Questo luogo guarda al, abbiamo inciso tre parole: resilienza, comunità e ripartenza. Abbiamo l'arma del, solo con la vaccinazione di massa possiamo pensare di riprenderci lee guardare al. Siamo alla partenza, manteniamo il senso di responsabilità: dobbiamo stringere i denti, l'alba è vicina. Dopo l'emergenza sanitaria c'è una crisi economica nella quale tutti insieme dobbiamo far fronte comune per sostenere lecomunità e il nostro tessuto economico", conclude ilPasserini.

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco I comuni di Sarno e Vietri sul Mare chiudono le scuole a causa dei numerosi contagi Tempo di Lettura: 2 minuti Sale il numero delle persone positive al Covid - 19 in provincia di Salerno. In via precauzionale, il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha firmato nella giornata di ieri, una nuova ordinanza sindacale che dispone la didattica a distanza per ...

Covid, ieri 4.000 dosi di vaccino nelle Marche agli Over 80 Nel pomeriggio era a Urbino e, con il sindaco Gambini, ha fatto una breve visita al punto vaccinale al PalaCarneroli. 'Voglio rivolgere un doveroso e sentito ringraziamento - aggiunge Acquaroli - a ...

Covid, sindaco di Codogno: "E' come se fosse caduto un meteorite sulle nostre teste"

Covid 19, parroco e coadiutore positivi: sono in isolamento Queste le parole del sindaco Simone Sironi, che ha fatto gli auguri di pronta ... sono attualmente 126 le persone positive al Covid-19, di cui 11 ricoverate, ed è in crescita il numero delle persone ...

Covid-19 e basket, la palestra diventa centro vaccinale Il Covid-19 continua a tenere banco. I governi si attrezzano per i vaccini, così il sindaco di Capri cambia la funzione del palazzetto sportivo.

