Covid, inaugurato memoriale per le vittime della pandemia a Codogno (Di domenica 21 febbraio 2021) In occasione del primo anniversario dell’emergenza sanitaria, è stato inaugurato un memoriale per le vittime Covid a Codogno, in Lombardia. Codogno, memoriale per vittime Covid a un anno dalla pandemia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) In occasione del primo anniversario dell’emergenza sanitaria, è statounper le, in Lombardia.pera un anno dallasu Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Covid, inaugurato il Memoriale per le vittime e la comunità di Codogno - LE FOTO #ANSA - MediasetTgcom24 : Codogno, un anno dopo: inaugurato il memoriale per le vittime del Covid #Codogno - repubblica : A Codogno il memoriale per le vittime del Covid: la commozione un anno dopo il paziente 1 nella città simbolo della… - amalaFCIM87 : RT @Camillamariani4: Inaugurato a Codogno il memoriale per le vittime del covid, in pratica la Sindrome di Stoccolma spiegata semplice. Ah,… - anna30048679 : RT @Camillamariani4: Inaugurato a Codogno il memoriale per le vittime del covid, in pratica la Sindrome di Stoccolma spiegata semplice. Ah,… -