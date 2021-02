Covid: in Lombardia oltre 4mila ricoverati, 386 pazienti in terapia intensiva (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Il numero dei pazienti ricoverati in Lombardia per Covid è di 4.127, sono 386 i posti occupati in terapia intensiva (ieri erano 382). Lo rende noto la Regione Lombardia nel suo bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria. Il numero totale dei guariti/dimessi è di 496.177. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Il numero deiinperè di 4.127, sono 386 i posti occupati in(ieri erano 382). Lo rende noto la Regionenel suo bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria. Il numero totale dei guariti/dimessi è di 496.177.

fattoquotidiano : Covid, Lombardia lenta perfino sui test rapidi. Moratti silura il dg e fa slittare la campagna: partirà solo a marz… - carlaruocco1 : Dopo il 'Modello Lombardia' ecco la nuova ricetta nazionale anti-covid della Lega di Salvini! Andiamo avanti così c… - Agenzia_Ansa : Stop a vendita U-Mask come dispositivo medico. Il Ministero dopo segnalazione dei Nas, 'potenziali rischi per salu… - lifestyleblogit : Covid Lombardia, 2.514 contagi e 50 morti: bollettino - - Open_gol : ?? Aumentano i decessi per Covid in Lombardia -