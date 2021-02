C’è posta per te, Maria Siponta la “cattiva del web”: pioggia di insulti “Vipera!” (Di domenica 21 febbraio 2021) Tra le storie raccontate nella puntata di ieri di C’è posta per te, anche quella di Antonella, che ha visto protagonista Maria Siponta (Sipontina), moglie del padre. La donna avrebbe negato alla ragazza ed a sua sorella di sentire telefonicamente il genitore costringendole a chiamarlo di nascosto “perchè a lei non sta bene”. Maria Siponta,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 21 febbraio 2021) Tra le storie raccontate nella puntata di ieri di C’èper te, anche quella di Antonella, che ha visto protagonista(Sipontina), moglie del padre. La donna avrebbe negato alla ragazza ed a sua sorella di sentire telefonicamente il genitore costringendole a chiamarlo di nascosto “perchè a lei non sta bene”.,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - VigilanzaT : #AscoltiTv #20febbraio. C'è posta per te QUADRUPLICA Minaccia bionda su Rai1. Disastro Pravo-Insinna-Strabioli all'… - Teleblogmag : C'é posta per te decisamente senza rivali! Rai Uno al sabato sera non ne azzecca una! #auditel #Ascoltitv Iscrivit… - Fil83652742 : L'unica programma che ha retto contro C'è Posta per Te è 'Ora o Mai più' di Amadeus, che chiuse con una media del 1… - annatomasi1 : RT @fraversion: l’unica minaccia Patty Pravo l’ha fatta agli ascolti: 8,3% di share con 1.893.000 spettatori. Una roba da film in replica s… -