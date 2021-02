Can Yaman e Diletta Leotta: la madre non ci sta e li difende dalle critiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono una coppia, ma le rispettive community non sono molto favorevoli a questa unione e la madre Ofelia ha deciso di difenderli su Instagram Adesso che Can Yaman e Diletta Leotta sono usciti allo scoperto e sono ufficialmente una coppia, non cessano le critiche attorno ai due da parte delle loro rispettive community e non solo. Nonostante la sfera privata e quella professionale dovrebbero essere considerate distinte, i fans di Can Yaman sono insorti perché ancora insistono sul fatto che i due non hanno nulla in comune e che lui dovrebbe avere una relazione con la protagonista femminile della serie “Daydreamer” che ha reso celebre l’attore turco. Pare però che le misure inizialmente prese da ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Cansono una coppia, ma le rispettive community non sono molto favorevoli a questa unione e laOfelia ha deciso dirli su Instagram Adesso che Cansono usciti allo scoperto e sono ufficialmente una coppia, non cessano leattorno ai due da parte delle loro rispettive community e non solo. Nonostante la sfera privata e quella professionale dovrebbero essere considerate distinte, i fans di Cansono insorti perché ancora insistono sul fatto che i due non hanno nulla in comune e che lui dovrebbe avere una relazione con la protagonista femminile della serie “Daydreamer” che ha reso celebre l’attore turco. Pare però che le misure inizialmente prese da ...

