Benevento-Roma, dove vederla. Mayoral favorito su Dzeko (Di domenica 21 febbraio 2021) Continua la staffetta tra le punte di Fonseca. Inzaghi cerca il colpo Benevento-Roma, dove vederla Benevento-Roma, dove vederla Benevento-Roma, dove vederla – Nel posticipo domenicale allo Stadio Comunale Ciro Vigorito la Roma di Paulo Fonseca fa visita al Benevento di Filippo Inzaghi. Entrambe le formazioni giallorosse, ma dal tasso tecnico molto differente, l’allenatore dei sanniti punta sull’effetto sorpresa contro una formazione che vuole invece consolidare la zona Champions. Dzeko e compagni hanno vinto, solo con qualche rischio nel finale, nettamente contro il Braga in Europa League per 2-0, in un punteggio che continua a ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 febbraio 2021) Continua la staffetta tra le punte di Fonseca. Inzaghi cerca il colpo– Nel posticipo domenicale allo Stadio Comunale Ciro Vigorito ladi Paulo Fonseca fa visita aldi Filippo Inzaghi. Entrambe le formazioni giallorosse, ma dal tasso tecnico molto differente, l’allenatore dei sanniti punta sull’effetto sorpresa contro una formazione che vuole invece consolidare la zona Champions.e compagni hanno vinto, solo con qualche rischio nel finale, nettamente contro il Braga in Europa League per 2-0, in un punteggio che continua a ...

BlogRoma : RT @LAROMA24: ??| La #ASRoma è arrivata a Benevento, dove questa sera alle 20:45 affronterà la squadra di Inzaghi. Ecco i migliori scatti de… - Notiziedi_it : Benevento-Roma, ore 20.45: le probabili formazioni - anthony_d_amato : RT @AliprandiJacopo: ?? Niente da fare, Bryan #Cristante non sarà convocato per la gara di domani contro il Benevento. Al suo posto in campo… - infoitsport : Benevento-Roma, le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - Luroar1 : SEMPRE FORZA ROMA, SEMPRE ???? La Roma è a Benevento: ad accoglierla i cori dei tifosi in Campania – FOTO – VIDEO -